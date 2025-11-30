mesajul prefectului județului sibiu, de ziua naţională: ,,românia are nevoie de coeziune"

În ajunul Zilei Naționale, prefectul județului Sibiu, Dorin Crețu, transmite un mesaj către sibieni și către toți românii, subliniind importanța zilei de 1 Decembrie și a valorilor care au stat la baza Marii Uniri din 1918.

Prefectul amintește că această zi este una care „ne reunește sub tricolor și sub idealurile Marii Uniri”, fiind momentul în care „prin voința și solidaritatea românilor, s-au pus bazele statului național unitar”. În mesaj, el subliniază că Marea Unire rămâne „temelia identității noastre”, iar valorile sale — unitatea, demnitatea și responsabilitatea — continuă să ghideze drumul României.

În același context, Dorin Crețu atrage atenția asupra nevoii de coeziune și implicare într-o perioadă în care stabilitatea și solidaritatea sunt mai importante ca oricând:

„Astăzi, la fel ca acum mai bine de un secol, România are nevoie de coeziune, respect pentru valorile care ne definesc și implicare din partea fiecăruia dintre noi. Trăim vremuri în care stabilitatea, siguranța și solidaritatea sunt mai importante ca oricând, iar datoria noastră este să continuăm să construim o societate puternică, modernă și unită.”

La final, prefectul adresează un mesaj direct sibienilor și românilor de pretutindeni:

„Dragi sibieni,

Dragi români de pretutindeni,

Vă doresc să purtați în suflet mândria de a fi români, să prețuiți libertatea câștigată prin sacrificiul înaintașilor și să priviți cu încredere spre viitor.”