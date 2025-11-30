pas uriaș pe autostrada sibiu–pitești: prima galerie a tunelului momaia, betonată complet

Lucrările pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează spectaculos! Turnarea betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia, pe sensul Pitești–Sibiu, a fost finalizată, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol. Tunelul reprezintă unul dintre cele mai complexe elemente ale tronsonului Tigveni–Curtea de Argeș.

În următoarele zile, constructorii vor începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii, sensul Sibiu–Pitești, folosind utilaje speciale dedicate acestui tip de lucrare.

Tunelul Momaia are o lungime de 1,35 km, este alcătuit din două galerii unidirecționale și reprezintă primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă – NATM, tehnologie utilizată pe scară largă în proiectele moderne de infrastructură.

Pe întreg tronsonul de 9,8 km, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%, marcând un avans important față de grafic și aducând Autostrada A1 Sibiu–Pitești tot mai aproape de finalizare.

„S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie. În scurt timp va începe și pe cealaltă galerie. Tunelul Momaia este primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă, iar progresul pe Secțiunea 4 a ajuns la 82%”, a transmis Cristian Pistol.

Autostrada Sibiu–Pitești este cel mai important proiect rutier aflat în execuție în România, asigurând legătura directă dintre Transilvania și sudul țării, dar și conexiunea finală a Coridorului IV Pan-European.