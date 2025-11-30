poveste emoționantă la tălmaciu: profesorii și părinții au strâns bani pentru un laborator modern

Laboratorul de biologie al școlii din Tălmaciu a fost modernizat și dotat cu echipamente adecvate. Inițiativa a pornit de la observațiile elevilor și a fost susținută printr-o licitație de artă, transformând o nevoie reală într-o reușită pentru întreaga comunitate.

Acum două săptămâni, Raluca Turcan a primit un telefon care avea să schimbe modul în care elevii învață științele: „Acum două săptămâni, la ceas de seară, am primit un telefon de la o doamnă directoare pe care o cunosc de ani buni, Aura Avram Radu, pentru care educația nu e doar o profesie, ci o vocație!

Cu hotărâre și fără ocolișuri, m-a întrebat dacă vreau să mă alătur unei inițiative frumoase: o licitație organizată de Asociația Prietenii Școlii din Tălmaciu, pentru a strânge fonduri sa fie dotat laboratorul de biologie. Obiectul licitației: un tablou semnat de pictorul Bogdan Radu, un artist sibian cu recunoaștere internațională, pe care îl apreciez de bună vreme.

Motivul acestei acțiuni l-au regăsit chiar în observațiile copiilor. Atenți, zi de zi vedeau ca profesorii lor erau nevoiți să transporte aparatura specială, necesară orelor de laborator, din depozit la clasa, și de la o clasă la alta. O nevoie reală devenise pentru acești elevi o așteptare tot mai mare.” a povestit Turcan.

Astăzi, copiii beneficiază de un laborator modern și funcțional, iar profesorii își pot desfășura activitatea în condiții normale. „M-am bucurat că am putut fi parte la acest efort și că am fost primită cu atâta căldură de doamnele care au transformat o nevoie într-o reușită”, a spus Turcan.

Ea a concluzionat: „În Tălmaciu, această asociație este o lecție de solidaritate. Pe bune, prietenii școlii!”