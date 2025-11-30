procesiune impresionantă cu moaștele sfântului andrei șaguna în centrul sibiului: sute de credincioși au participat / foto

Sâmbătă, 29 noiembrie, Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost neîncăpătoare pentru mulțimile de credincioși care au venit să participe la slujba Privegherii, în cinstea Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Alături de preoții și credincioșii din parohiile sibiene, la Catedrala Mitropolitană s-au rugat pelerini din mai multe comunități ale Arhiepiscopiei Sibiului, dar și din alte eparhii, cerând mijlocirea ocrotitorului Mitropoliei Ardealului. Credincioșii au putut aduce cinstire moaștelor Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, icoanei-relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și unui veșmânt de la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Slujba Privegherii a fost oficiată de un sobor condus de pr. prof. dr. Vasile Mihoc, vicar cultural onorific, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, și pr. Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al eparhiei, alături de membri ai Administrației eparhiale, cadre didactice universitare, protopopi și preoți din Sibiu și din alte comunități.

În tradiția ultimilor paisprezece ani, după Vecernie și Litie, soborul și credincioșii au participat la o procesiune prin centrul Sibiului, preoții purtând moaștele celor trei sfinți și veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva. Procesiunea a fost însoțită de o gardă de onoare a Garnizoanei Sibiu.

La final, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu și a subliniat misiunea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna: readucerea demnității românilor ortodocși din Transilvania și reînvierea Mitropoliei Ardealului.

„Acest arhiereu a fost trimis ca un apostol la mijlocul secolului al XIX-lea pentru a aduce mângâiere și speranță poporului român atât de suferind din aceste părți. Opera sa națională și bisericească este una imensă. A ajuns la Sibiu în 1846 și a fost hirotonit arhiereu în Duminica Tomii, chiar în timpul Revoluției de la 1848. Timp de 27 de ani și-a pus toate darurile ființei sale în slujirea Bisericii lui Hristos. Meritele sale excepționale și locul său unic în conștiința românilor sunt recunoscute de pretutindeni, nu doar la Sibiu sau în Transilvania”, a spus pr. Vaida.

Pelerinii vor putea continua să aducă cinstire sfintelor moaște și odoare la Catedrala Mitropolitană până luni, 1 decembrie.