revoluție la fc hermannstadt: măldărășanu anunță schimbări majore în această iarnă

După 1-2 cu UTA, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu anunță transferuri în perioada de iarnă, când sunt vizați foști jucători ai sibienilor.

La finalul jocului cu UTA, Măldărășanu anunță că se caută întări pentru iarnă, atâta timp cât actualul lot pare unul neputincios să iasă din criză și îndreaptă clubul spre retrogradare.

”Sunt doar discuții, încercăm să ne uităm un pic la foști jucători de la noi, vedem dacă reușim să îi aducem. E vorba de adaptare, ai o săptămână sau 10 zile. Încercăm, asta a fost discuția înainte de meci de eventuale transferuri. E clar că trebuie aduși câțiva jucători care să împrospăteze, să aducă un suflu nou” a declarat tehnicianul sibienilor. Printre cei vizați ar putea fi Murgia (U Cluj), Paraschiv (Leonesa) sau Alhassan (FCSB).

”Nu am înțeles reacția lui Neguț”

Cum era de așteptat, Marius Măldărășanu a pus tunurile pe Cristi Neguț, cel care a lăsat echipa sibiană în inferioritate din minutul 18, după o intrare inconștientă.

După gafele lui Selimovic, care a fost exclus din lot, a venit rândul lui Neguț să iasă în evidență în sens negativ. Mijlocașul sibienilor a intra cu talpa sus pe glezna lui Costache la o fază banală, iar VAR-ul a intervenit și l-a chemat pe arbitrul Feșnic, care a dictat cartonaș roșu.

La finalul partidei, Marius Măldărășanu a subliniat că nu înțelege gestul lui Neguț, care a privat echipa de puncte.

”Nu e vorba de nervozitate, suferim la agresivitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi rupi piciorul adversarului. Era o fază care nu anunța absolut nimic, eram foarte bine în defensivă, nu am înțeles reacția lui. Am jucat în 10 oameni din minutul 19. Am început bine meciul și îmi făceam speranțe pentru 3 puncte. Acel gest, acel cartonaș roșu a făcut ca totul să se dezechilibreze. Am primit și golul doi, dar băieții au avut o reacție bună ulterior. Am reușit cu doi atacanți să punem presiune, am și redus din handicap. E dificil, e greu, cuvinte multe nu prea sunt de spus. Când joci în 10, nu ai cum să nu ai atitudine, în fotbal, diferența unui jucător își spune cuvântul” a susținut Marius Măldărășanu la flash-interviul de la finalul partidei cu UTA.

”Nici eu nu mai rezist”

Măldărășanu nu înțelege transformarea negativă a echipei pe ”Municipal”, acolo unde dintr-o forță în stagiunile precedente, a devenit în acest sezon ciuca bătăilor.

”Noi pierdem acasă cu orice echipă. Eram cândva o echipă de neînvins la Sibiu, acum lucrurile stau total invers. Parcă suntem masochiști, ne facem rău singuri, când nu greșim fotbalistic, greșim printr-un gest. Asta contează, pierzi puncte, încrederea de care tot vorbesc. Mergem mai departe, nu vreau să vorbesc de altceva, nici eu nu mai rezist. Am schimbat sistemul de joc în timpul meciului, sunt lucruri pe care nu le înțelegi, degeaba îți pui întrebări. Asta este” a concluzionat Marius Măldărășanu.