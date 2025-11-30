s-a terminat căutarea: minora dispărută din sibiu, a fost găsită în viaţă

Polițiștii sibieni au anunțat că minora AVRAM MIHAELA GABRIELA, în vârstă de 17 ani, dată dispărută la data de 28 noiembrie a.c., a fost găsită în municipiul București.

Tânăra fusese căutată după ce mama sa a sesizat direct Serviciul de Investigații Criminale, dimineața, când a constatat că fiica ei a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu și nu a mai revenit.

La momentul plecării, adolescenta purta pantaloni, bluză și geacă de culoare neagră, adidași albi și avea asupra sa un ghiozdan roz. Potrivit descrierii oferite de familie, aceasta are 1,53 m înălțime, aproximativ 50 kg, ochi căprui, păr brunet și lung, și prezintă un tatuaj distinctiv pe antebrațul drept, reprezentând un scorpion și un trandafir.

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că tânăra a fost găsită la data de 30 noiembrie a.c., în București. Ulterior, aceasta a fost introdusă într-un centru de plasament. În discuțiile cu polițiștii, minora a declarat că, pe perioada lipsei de la domiciliu, nu a fost victima vreunei infracțiuni.