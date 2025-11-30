sibianul marcel manea scrie istorie în arabia saudită: medalie de aur și trofeul open la campionatul mondial! / video foto

Performanță excepțională pentru România și pentru Sibiu! Sportivul Marcel Manea a câștigat aurul la categoria sa și, în plus, a cucerit trofeul OPEN – cel mai important titlu – la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness desfășurat în Arabia Saudită, la Al Khobar.

CITEȘTE ȘI: Încă un aur pentru Sibiu: Robert Frățilă, campion mondial la culturism în Arabia Saudită / video foto

Marcel Manea descris victoria drept „un vis devenit realitate”, mărturisind că emoțiile și munca depusă în toți acești ani au făcut ca momentul de pe scena mondială să fie unul unic.

„Cu multă emoție și bucurie anunț câștigarea categoriei și a OPEN-ului la Campionatul Mondial! A fost o experiență intensă, plină de muncă, determinare și momente care mi-au rămas în suflet. Acest rezultat reprezintă ani de disciplină, sacrificii și pasiune pentru acest sport”, a transmis sportivul.

Manea a ținut să mulțumească Federației Române de Culturism și Fitness, staffului tehnic și tuturor celor care au fost alături de el pe drumul către această performanță istorică.

Dublul succes de la Al Khobar – aurul categoriei și marele trofeu OPEN – reprezintă una dintre cele mai valoroase performanțe obținute de un sportiv român în ultimii ani în competițiile internaționale de culturism.

Pentru sportiv, premiul este încununarea unui parcurs construit din disciplină, sacrificii, antrenamente intense și participări constante la competiții de top.

Sibianul, mândru că reprezintă România

Marcel Manea și-a încheiat mesajul cu un gând pentru țară:

„Sunt onorat să reprezint România la cel mai înalt nivel!”

Victoria lui Marcel Manea confirmă ascensiunea culturismului românesc pe scena internațională și oferă o doză de inspirație celor care îi urmăresc evoluția.

Felicitat de Federația Română!

Federatia Romana de Culturism si Fitness , a postat un mesaj de felicitări pentru Marcel: O zi uriașă pentru România la Campionatul Mondial din Arabia Saudită! România urcă din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului prin Marcel Manea, din nou Campion Mondial IFBB!

Trei titluri mondiale în aceeași zi, trei momente în care sala a răsunat cu imnul național și tricolorul a stat acolo unde merită: sus, între cei mai buni ai lumii.

Aceste rezultate nu apar peste noapte. Sunt rodul disciplinei, al caracterului, al muncii infinite și al unei echipe unite, care crede în performanță și în România.