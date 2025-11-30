un milionar a construit o fermă pentru supraviețuire în diferite scenarii apocaliptice

Jayson Orvis, un milionar din Utah, a transformat visul supraviețuirii într-o adevărată realitate. Pe un teren de 120 de hectare, el a creat o fermă autonomă menită să adăpostească familia, prietenii și un grup restrâns de experți în cazul unor scenarii catastrofale.

Jayson Orvis, în vârstă de 56 de ani, și-a construit ferma pe dealurile din apropierea comunității Bountiful din Utah. Este o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni.

Conform Mediafax, americanul care are șapte copii recunoaște că nu așteaptă sfârșitul lumii, dar spune că vrea să fie pregătit pentru diferite scenarii catastrofale. Este vorba despre scenarii care l-au transformat și într-un scriitor și producător de succes. Seria sa „Homestead”, produsă de Angel Studios, este o relatare fictivă despre cum ar putea evolua viața pe o proprietate privată închisă după detonarea unei bombe nucleare.

Domeniul său din Utah, unde este filmat serialul tv, are propriul arsenal, suficient pentru a echipa o mică armată, un atelier mecanic, complex de sere, o măcelărie și un depozit uriaș, plin cu provizii. Recent, el a făcut o prezentare publică a fermei construite în ultimii zece ani. În zona alimentară Orvis are o gamă largă de fructe și legume fără pesticide sau îngrășăminte sintetice.

„Avem mai mult sparanghel și zmeură decât putem recolta. Nu avem vite, dar avem căprioare sălbatice, curcani, elani, capre, iepuri și găini, carne naturală ”, a spus Orvis pentru revista People.

În mod paradoxal, ferma nu are un buncăr subteran, rezistent la explozii. Asta deoarece Orvis consideră că ideea de buncăr este perimată.

„Dacă ești chiar la epicentru poate avea sens, dar aici, nu trebuie să te îngropi în pământ. Și chiar dacă ai face asta, ce vei avea după ce ieși?”, s-a întrebat milionarul.

Potrivit lui Orvis, în cazul unei prăbușiri a societății, el și grupul său format din familie, prieteni, experți medicali, horticultori experimentați, apicultori și foști militari s-ar retrage în spatele porților complexului său, cu provizii de aproximativ 50 de tone de cereale, un puț de apă dulce și o rețea masivă de panouri solare, și ar începe imediat să lucreze.

„Vom fi extrem de bine apărați și vom face tot posibilul să ajutăm vecinii”, spune Orvis, care calculează că grupul ar putea supraviețui „pe termen nelimitat” cu proviziile și resursele pe care le poate cultiva.

El se bazează pe faptul că în locuri precum Haiti, Irak și Afganistan nu au supraviețuit oamenii cu mitraliere ci persoanele care se unesc și formează comunități puternice.