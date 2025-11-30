video / autostrada a1 sibiu – pitești, secțiunea boița – cornetu. vezi avansul lucrărilor în noiembrie 2025. compară filmările.

Lucrările la Autostrada A1 Sibiu–Pitești continuă pe tronsonul Boița–Cornetu (Lotul 2), una dintre cele mai dificile secțiuni din infrastructura rutieră românească. În luna noiembrie, șantierul a înregistrat progrese, în special în zona viaductelor și a drumurilor tehnologice, potrivit datelor publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Mai jos puteti vedea ultima filmare la intrarea pe Valea Oltului, în zona viaductului de la Boița și filmările anterioare pentru comparație.

Tronsonul Boița – Cornetu are o lungime de aproximativ 31,3 kilometri și este construit de asocierea turcă Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS. Valoarea contractului depășește 5,2 miliarde de lei fără TVA, iar termenul de finalizare este stabilit pentru anul 2028. Traseul traversează o zonă montană extrem de complexă, incluzând 48 de poduri și viaducte, dar și șapte tuneluri.

Viaductele din zona Boița: lucrări vizibile în teren

În prima parte a lunii noiembrie, constructorii au montat grinzi și au turnat straturi de suprabetonare pe unul dintre viaductele principale de la Boița. Potrivit CNAIR, lucrările se desfășoară într-un ritm bun, fiind deja finalizate drumurile tehnologice care asigură accesul utilajelor în zonele montane. Aceste lucrări pregătitoare, aparent secundare, sunt esențiale pentru accelerarea intervențiilor pe restul traseului.

Autorizații și extinderea șantierului

Pentru moment, autorizațiile de construire acoperă doar o parte din lungimea totală a lotului, însă compania și antreprenorul general lucrează la obținerea avizelor suplimentare necesare pentru extinderea șantierului. Procedurile administrative rămân un element critic, mai ales într-o zonă cu multe traversări de apă și lucrări de artă complexe.

Progrese logistice și pregătirea terenului

În paralel, constructorii au continuat lucrările de defrișare și de amenajare a platformelor în zonele greu accesibile. Aceste etape asigură stabilitatea terenului și permit amplasarea echipamentelor grele. Potrivit CNAIR, în luna noiembrie au fost consolidate drumurile de acces, ceea ce reduce riscurile de întârziere cauzate de condițiile meteo.

Secțiunea Boița–Cornetu este una dintre cele mai solicitante porțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești, iar dificultățile geotehnice și administrative pot influența ritmul de execuție. Iarna care se apropie ar putea aduce o încetinire temporară a lucrărilor, în special în zonele montane cu altitudine ridicată. CNAIR estimează totuși că ritmul actual este „foarte bun”, în special la cele cinci viaducte din zona Boița, iar antreprenorul își menține angajamentul de a finaliza lotul până în 2028.

NOIEMBRIE 2025

Ce urmează

În perioada următoare, accentul va fi pus pe montarea ultimelor grinzi de tablier la viaductul principal și pe lansarea în consolă a tablierului central, care va avea o lungime de peste 140 de metri. De asemenea, se așteaptă extinderea zonelor de lucru odată cu obținerea autorizațiilor pentru segmentele rămase.

Autostrada Sibiu–Pitești rămâne proiectul strategic cel mai important pentru conectarea Ardealului de Muntenia. Secțiunea Boița–Cornetu este o verigă esențială în acest lanț, iar progresele din luna noiembrie confirmă că șantierul se află pe direcția corectă, în pofida provocărilor impuse de terenul dificil.