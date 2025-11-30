vreme rea duminică: ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe zone - a nins la păltiniș

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pentru astăzi, 30 noiembrie, fenomene meteo variate, de la ploi însemnate cantitativ, la lapoviță și ninsoare în zonele montane.
Dobrogea este vizată de o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ.
Atenționarea este valabilă duminică în intervalul 10.00-20.00. Este vorba despre ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare la munte.
Temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat peste 25…30 l/mp.
La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm, îndeosebi în Carpații Orientali.
Atenționarea cod galben de ploi însemnate cantitativ este valabilă până duminică la ora 16.00.
În județul Tulcea va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…40 l/mp, au stabilit meteorologii.
