adrian echert, deputat usr, de ziua națională a româniei: „țara asta e acasă”

Adrian Echert, deputat USR de Sibiu, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind valorile autentice care definesc românitatea.

„A fi român înseamnă să porți în tine o legătură care nu are nevoie de zgomot. Este felul în care spui adevărul când alții îl acoperă cu lozinci. Este grija pentru țară, chiar și atunci când unii folosesc drapelul ca paravan pentru alianțe toxice”, a afirmat Adrian Echert.

Deputatul USR a adăugat că România trăiește prin oamenii care nu caută aplauze, prin cei care muncesc cu rigoare și inimă curată, cu gândul la binele celorlalți, și prin cei care aleg responsabilitatea în locul compromisului.

„1 Decembrie ne așază iar în fața esențialului: țara asta e acasă. E locul în care vrem siguranță, demnitate și viitor. La mulți ani românilor. La mulți ani României, țara pe care o păstrăm vie prin ceea ce facem, nu prin ceea ce afișăm”, a încheiat Adrian Echert.