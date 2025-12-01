atenție turiști și schiori: zăpadă instabilă și risc de avalanșă în munții făgăraș

Zăpada căzută în ultimele două zile la altitudine ridicată din Munții Făgăraș a determinat Salvamont să emită o avertizare importantă pentru iubitorii de munte.
La peste 1800 de metri, s-au acumulat între 20 și 40 de centimetri de zăpadă proaspătă, un strat încă instabil, care a generat un risc de avalanșă de nivel 3 – însemnat.
Specialiștii atrag atenția că pe pantele înclinate și în apropierea crestelor se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii, chiar mari, în special în situațiile în care stratul de zăpadă este suprasolicitat de turiști sau de schiori. Sub altitudinea de 1800 de metri, stratul de zăpadă rămâne redus, însă meteorologii anunță precipitații mixte în perioada următoare.
Temperaturile se mențin în jurul valorii de 0°C pe timpul zilei, iar pe creste vântul se intensifică, ceea ce poate accentua instabilitatea stratului de zăpadă.
Recomandările salvamontiștilor pentru turiști:
- Evitați traseele expuse și zonele cu acumulări de zăpadă.
- Plecați pe munte doar cu echipament corespunzător și preferabil în grupuri mici.
- Verificați starea vremii și informațiile salvamont înainte de orice plecare la altitudine.
Pentru situații de urgență, turiștii pot apela numărul unic 112 sau serviciul 0-SALVAMONT.
Salvamontiștii îi îndeamnă pe pasionații de munte să fie prudenți și să se bucure responsabil de sezonul de iarnă pentru a evita incidentele în zonele montane cu risc crescut.
