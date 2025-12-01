„banksy de românia” la sibiu: un tablou creat de un pacient al spitalului de psihiatrie uimește publicul / video

Alexandra Runcan, specialist la Muzeul Național Brukenthal, a prezentat o lucrare impresionantă care combină tradiția picturală cu elemente tridimensionale, dedicată României și sărbătorii Zilei Naționale.

Autorul tabloului este un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu. Lucrarea sa este o reinterpretare inspirată din celebra creație a artistului englez Banksy, cunoscută pentru imaginea fetiței care lasă balonul să zboare.

Tabloul se remarcă nu doar prin fondul pictural și trecerile de culoare, ci și prin elementul tridimensional, balonul fiind realizat din hârtie și lipici, care iese în relief de pe suprafața pânzei. Această combinație de tehnică și mesaj transformă lucrarea într-o experiență tactilă și vizuală, dedicată României și sentimentului de apartenență națională.

„Avem aici un Banksy de România, să zicem. Toți am îndrăgit imaginea acelei fetițe care ține balonul și îl lasă să zboare. Ei bine, aici avem o reinterpretare și în artă există nenumărate reinterpretări sau variații după stiluri și opere consacrate. Dar lucrarea aceasta este una de-a dreptul profesională. Nu doar prin fondul pictural, prin trecerile de culoare, ci și printr-un element tridimensional: balonul. Balonul acesta depășește suprafața pânzei, este făcut din hârtie și lipici, tactil, curios, surprinzător. Nu e doar un tablou. Și e dedicat României. Cred că este cel mai frumos cadou pentru noi, ca români, și pentru sentimentul acela de prețuire pe care îl redescoperim, rar, ce-i drept, dar măcar de 1 Decembrie ne amintim că iubim România și că suntem români. Iar asta ne face, cu siguranță, unici”, a explicat Alexandra Runcan.

Expoziția „Speranță prin artă” va fi deschisă la Palatul Brukenthal în perioada 3 – 16 decembrie, oferind publicului ocazia de a descoperi această lucrare remarcabilă și alte creații care transmit mesaje de optimism, identitate și apartenență.