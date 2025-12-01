ceremonie de suflet la sadu: eroii comemorați, glasul unui copil a mișcat întreaga mulțime / foto

Ieri, de sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României, localnicii din comuna Sadu au participat la festivități dedicate Zilei Naționale a României.
La Monumentul Eroilor din centrul comunei au fost rememorate valorile care unesc românii: demnitate, credință, respect pentru trecut și dorința de a continua să fim împreună pe drumul democrației. Ceremonia a inclus discursuri, depuneri de coroane de flori și o paradă militară.
Un moment special a fost adus de un elev al Școlii Gimnaziale „Samuil Micu”, al cărui glas a răsunat peste mulțime, reamintindu-le tuturor că „România suntem noi!”
La eveniment au fost prezente și oficialități din administrația publică: președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean; prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu; și primarul comunei Sadu, Valentin Ivan.
Evenimentul a fost o ocazie de a comemora sacrificiul eroilor care au luptat pentru țară și de a reafirma valorile ce definesc identitatea și unitatea românilor.
