ciprian ștefan, mesaj de 1 decembrie: “românia se respectă prin cultură și oameni reali”

Ciprian Ștefan, managerul Muzeului ASTRA Sibiu, a transmis un mesaj puternic și sincer cu ocazia Zilei Naționale a României, în care a vorbit despre munca nevăzută, dar esențială, a celor care duc mai departe valorile culturale ale țării.

Într-o postare publică, acesta a subliniat că adevărata istorie nu este doar povestită, ci trăită și construită de oamenii dedicați din spatele proiectelor culturale.

„Sunt oameni care vorbesc despre istorie și sunt oameni care o fac! Echipa Muzeul Astra, probabil cea mai activă, când vine vorba de prezentarea, curatorierea și dragul de valorile tradiționale din România”, a scris Ciprian Ștefan.

Managerul instituției a evidențiat profesionalismul și modestia echipei, oameni „foarte bine pregătiți, cu diplome reale”, care își dedică energia și talentul culturii româneși: „Dau totul pentru cultură, cu Drag de România!”

Mesajul său s-a încheiat cu urarea simplă, dar profundă: „La mulți ani, România!”