coadă de zeci de metri la intrarea sălii transilvania: sute de sibieni prezenți la spectacolul „noi suntem români” / foto video

În jurul amiezii de 1 decembrie, zeci de sibieni au format cozi mari la intrarea în Sala Transilvania din Sibiu, unde are loc spectacolul „Noi suntem români”.
Aceștia și-au rezervat gratuit biletele pentru spectacol și au ajuns la punctele de acces chiar și cu o oră mai devreme. Fiind vorba despre o participare masivă din partea sibienilor, dar și despre cele aproximativ 1.800 de locuri disponibile, oamenii s-au grăbit să pătrundă în zona destinată spectacolului. Acest lucru a generat blocaje pe căile de acces, îmbulzeli și cozi considerabile.
Evenimentul începe la ora 14:30 şi promite un program de excepţie: muzică, dansuri populare şi evocări video menite să celebreze valorile identitare ale românilor. Pe scenă urcă ansambluri folclorice și artiști de rang precum Cindrelul‑Junii Sibiului, Ceata Junilor, Lăutarii din Chișinău şi mai mulți interpreți consacrați ai folclorului românesc.
