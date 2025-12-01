comandantul garnizoanei sibiu, mesaj emoționant de 1 decembrie: „să prețuim trecutul și să rămânem uniți!”

Colonelul Dumitru Todosiuc, comandantul garnizoanei Sibiu, a transmis un mesaj deosebit cu ocazia Zilei Naționale a României, adresat militarilor și familiilor acestora.

În mesajul său, colonelul Dumitru Todosiuc a subliniat semnificația Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, dar și importanța recunoștinței față de cei care au crezut în unitate și au luptat pentru împlinirea ei.

„Marea Unire nu este doar un eveniment istoric, ci și expresia vie a identității românești. Atunci, visul generațiilor de înaintași a devenit realitate, iar sacrificiile lor au pus temelia unei țări unite prin spirit și idealuri. Lor le datorăm, în fiecare zi, libertatea, liniștea și șansa de a ne construi viitorul.” a transmis comandantul garnizoanei Sibiu

Colonelul a subliniat și rolul Armatei României și al instituțiilor de apărare în contextul actual. Astfel, conform acestuia, armata României, alături de instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională reprezintă scutul care protejează suveranitatea, independența, integritatea teritorială și democrația țării.

În încheiere, colonelul Dumitru Todosiuc transmite urări de sănătate, liniște și împlinire tuturor militarilor din garnizoana Sibiu și familiilor acestora, dar și tuturor românilor:

„La mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla! La mulți ani, România!” a mai transmis acesta