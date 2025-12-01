cum va fi vremea în sibiu și în românia până la jumătatea lunii decembrie

Județul Sibiu va traversa, până pe 5 decembrie, o perioadă de încălzire treptată a vremii, cu maxime ce vor crește de la 4-6 grade la 10-12 grade și minime nocturne între -2 și 2 grade.

După 5 decembrie, vremea se va răci temporar, cu maxime mediate de 6-8 grade până în 11 decembrie, urmată de o ușoară revenire spre 8-10 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile la începutul intervalului, apoi vor apărea sporadic, fără cantități semnificative.

La nivel național, vremea va intra într-un proces de încălzire până pe 5 decembrie, cu temperaturi maxime care în unele regiuni vor ajunge până la 14 grade.

Banat: Maximele vor urca de la 8-10 grade la 12-14 grade, minimele crescând de la -2-0 grade la 4-6 grade. După 5 decembrie se va răci pentru două zile, apoi temperaturile vor mai avea mici creșteri. Precipitațiile vor fi mai probabile pe 5, 6 și 12 decembrie.

Această prognoză pe două săptămâni arată o vreme relativ caldă pentru începutul lunii decembrie, cu alternanțe între zile mai însorite și intervale cu precipitații sporadice.