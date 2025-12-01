de 1 decembrie, mircea orlățan a transmis un mesaj emoționant la cisnădie: „să ne amintim de sacrificiul străbunilor noștri”

De 1 Decembrie, Primarul Municipiului Cisnădie, Mircea Orlățan, a transmis un mesaj emoționant locuitorilor orașului, în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a României.

Edilul Mircea Orlățan a subliniat semnificația profundă a zilei de 1 Decembrie 1918, amintind că atunci românii au rostit, într-o singură voce, dorința de a fi împreună și liberi în propria țară. Primarul a evidențiat și sacrificiul străbunilor și al părinților noștri, care au pus binele comun mai presus de interesele personale, contribuind la formarea României moderne.

„Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezență la acest eveniment. Este important pentru toți românii să fim împreună, să ne amintim de eroii noștri. Astăzi nu sărbătorim doar semnarea unor acte sau granițe trasate pe o hartă, ci încăpățânarea unui popor de a fi liber și unit. Sărbătorim sacrificiul părinților și străbunilor noștri, care, în noroi și frig, nu au visat medalii, ci o țară în care copiii lor să fie liberi și să vorbească românește fără teamă”, a mai spus edilul.

În cadrul evenimentului, au fost depuse coroane în memoria celor care au luptat pentru țară, iar atmosfera a fost completată de cântece patriotice interpretate de participanți.

Primarul a mai adăugat că sacrificiile trecutului trebuie să fie o sursă de inspirație pentru prezent și viitor.

„Uitându-mă la participanții de aici, văd în ochii lor speranță. Văd speranță și în ochii copiilor, care țin stegulețe în mâini. Avem datoria să construim o Cisnădie modernă, curată și prosperă.” a mai adăugat edilul

Ceremonia a adus împreună autorități locale, veterani, cadre didactice, elevi și cetățeni, marcând într-un mod solemn Ziua Națională și contribuind la păstrarea memoriei eroilor neamului românesc.