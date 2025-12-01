Astăzi, Adrian Bibu, administratorul public al județului Sibiu, a reprezentat Consiliul Județean Sibiu la ceremonia de depunere de flori organizată cu prilejul Zilei Naționale a României.
Evenimentul a avut loc în fața clădirii în care, la începutul secolului XX, a funcționat Consiliul Dirigent al Transilvaniei, simbol al unității și al construcției instituționale după Marea Unire.
La eveniment a participat și primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.
Prin acest gest, oficialii județului au adus un omagiu celor care au făcut posibilă România modernă și au reafirmat angajamentul pentru valorile care unesc românii.
„La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a transmis Adrian Bibu, într-un mesaj de recunoștință și respect pentru istorie și tradiție.
Ultima oră
- Comandantul Garnizoanei Sibiu, mesaj emoționant de 1 Decembrie: „Să prețuim trecutul și să rămânem uniți!” 2 minute ago
- Ceremonie de suflet la Sadu: eroii comemorați, glasul unui copil a mișcat întreaga mulțime / foto 17 minute ago
- LIVE VIDEO – Parada de 1 Decembrie, cea mai mare din ultimii ani: 2.900 de militari, 220 de tehnici și 45 de aeronave 29 de minute ago
- Depuneri de coroane la Sibiu cu ocazia Zilei Naționale a României: Astrid Fodor prezentă la eveniment / foto 35 de minute ago
- Donald Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: ”Îmi propun să consolidăm relația noastră” 43 de minute ago