depuneri de coroane la sibiu cu ocazia zilei naționale a româniei: astrid fodor prezentă la eveniment / foto

Astăzi, Adrian Bibu, administratorul public al județului Sibiu, a reprezentat Consiliul Județean Sibiu la ceremonia de depunere de flori organizată cu prilejul Zilei Naționale a României.

Evenimentul a avut loc în fața clădirii în care, la începutul secolului XX, a funcționat Consiliul Dirigent al Transilvaniei, simbol al unității și al construcției instituționale după Marea Unire.

La eveniment a participat și primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

Prin acest gest, oficialii județului au adus un omagiu celor care au făcut posibilă România modernă și au reafirmat angajamentul pentru valorile care unesc românii.

„La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a transmis Adrian Bibu, într-un mesaj de recunoștință și respect pentru istorie și tradiție.