donald trump, mesaj pentru românia de ziua națională: ”îmi propun să consolidăm relația noastră”

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale ale României.

În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, șeful de la Casa Albă a subliniat parteneriatul „puternic, în creștere” dintre Statele Unite și România.

„Stimate Domnule Președinte, am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț”, se arată în mesajul transmis de cel mai puternic președinte al lumii

Conform Mediafax, Donald Trump a apreciat rolul României ca aliat NATO și „pilon al securității regionale”, evidențiind contribuția țării noastre la stabilitatea regiunii Mării Negre. Președintele SUA a adăugat că se așteaptă la extinderea oportunităților de comerț, investiții și inovare, care să stimuleze economiile celor două state.

„Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a mai transmis Donald Trump.

Mesajul vine ca o reafirmare a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și subliniază colaborarea constantă în domenii precum securitatea, economia și diplomația.