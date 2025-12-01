echipa css sibiu în top 10 la campionatul național de poliatlon de la târgoviște

Clubul Sportiv Școlar Sibiu a încheiat cu rezultate notabile participarea la Campionatul Național de Poliatlon pentru copii de 11 ani, competiție desfășurată între 28 și 30 noiembrie 2025 la Târgoviște.

Echipa sibiană a reușit să se claseze pe locul 10 dintr-un total de 61 de cluburi prezente, o performanță care confirmă nivelul tot mai ridicat al tinerilor sportivi.

Lotul CSS Sibiu a fost format din: Banciu Emma, Câmpean Antonia, Comșa Mara, Pop Maya, Comșa Maya, Marcu Alexandra, Răulea Casian, Blaga Sebastian, Bucur Levin, Banciu Robert, Enăcică Albert și Martin Alexandru. Toți au demonstrat determinare și progres, contribuind la rezultatul final al clubului.

Printre performanțele individuale demne de menționat se numără locul 15 obținut de Banciu Emma la proba de 50 m spate, poziția 19 ocupată de Răulea Casian la 50 m bras, precum și locul 22 reușit de Câmpean Antonia în proba de 50 m craul.

“Fiecare dintre ei a demonstrat ambiție, disciplină și dorință de a deveni mai buni, iar evoluția lor se vede de la o competiție la alta. Sunt mândră de modul în care au reprezentat clubul, de felul în care muncesc la antrenamente și de felul în care se susțin unul pe altul. Rezultatele lor nu sunt doar locuri în clasament, ci dovada clară a pasiunii și a muncii depuse în fiecare zi. Iar pentru mine, ca antrenor, aceasta este cea mai mare bucurie. Dorim să mulțumim în mod special părinților, Mirabo Team ,clubului și Academiei Forțelor Terestre pentru suportul acordat. Copiii au dat dovadă de o evoluție deosebită și suntem mândri de progresul lor.” a transmis antrenoarea Raluca Răulea de la CSS