live video - parada de 1 decembrie, cea mai mare din ultimii ani: 2.900 de militari, 220 de tehnici și 45 de aeronave

România se pregătește pentru una dintre cele mai ample parade militare din ultimii ani, organizată de Ziua Națională, pe 1 Decembrie 2025. Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor vor participa la evenimentul central de la București, alături de 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.

MApN anunță că, pe lângă structurile românești, vor defila și 240 de militari străini, reprezentând Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate care contribuie la structurile NATO din România.

21 de salve de tun pentru România

Tradiția militară va fi respectată și în acest an: 21 de salve de tun vor fi trase în timpul intonării Imnului Național, din zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I (Herăstrău).

După încheierea defilării, publicul va putea vizita o amplă expoziție de tehnică militară, instalată în zona Arcului de Triumf. Expoziția va rămâne deschisă până la ora 14:30.

Steaguri arborate și ceremonii în toată țara

Pe 1 Decembrie, Drapelul Național va fi arborat în toate instituțiile militare ale țării, iar navele maritime și fluviale vor ridica Marele Pavoaz, semn al solemnității zilei.

De asemenea, pe întreg teritoriul țării, reprezentații Armatei României vor participa la ceremonii organizate cu sprijinul autorităților locale. Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni internaționale vor marca și ei Ziua Națională prin ceremonii specifice.

107 ani de la Marea Unire

Anul acesta se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, moment consfințit la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918. Ziua Națională este celebrată oficial din anul 1990, când Parlamentul României a stabilit această dată ca simbol al unității și identității naționale.