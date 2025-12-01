lovitură uriașă dată mafiei digitale: europol a închis cryptomixer și a confiscat 25 de milioane euro în bitcoin

Europol a anunțat destructurarea unuia dintre cele mai importante servicii ilegale de mixare a criptomonedelor din lume, „Cryptomixer”, într-o operațiune amplă desfășurată între 24 și 28 noiembrie 2025 în Elveția și Germania. Platforma, folosită masiv de grupări de ransomware, traficanți și rețele de criminalitate informatică, a fost dezactivată complet, iar autoritățile au confiscat 25 de milioane de euro în Bitcoin.

Operațiunea, coordonată la nivel european, a avut loc la Zurich și a implicat autoritățile din Elveția și Germania, cu sprijinul direct al Europol. În total, au fost confiscate trei servere, domeniul cryptomixer.io, precum și peste 12 terabytes de date despre tranzacțiile realizate prin platformă. La preluarea infrastructurii, site-ul serviciului a fost înlocuit cu un banner oficial de confiscare.

Cum funcționa Cryptomixer

Cryptomixer era un serviciu hibrid, activ atât pe internetul public, cât și pe dark web. Platforma era construită pentru a ascunde proveniența fondurilor, amestecând criptomonedele depuse de utilizatori într-un „pool” comun, apoi redistribuindu-le înapoi la momente și volume aleatorii.

Prin acest mecanism, Cryptomixer făcea aproape imposibilă urmărirea fluxurilor financiare pe blockchain, motiv pentru care devenise instrumentul preferat al infractorilor cibernetici: grupări de ransomware, piețe ilegale de pe dark web, traficanți de droguri sau arme, hackeri specializați în fraude cu carduri.

De la lansarea serviciului în 2016, prin Cryptomixer ar fi trecut peste 1,3 miliarde de euro în Bitcoin.

De ce era platforma atât de periculoasă

În lipsa unui control riguros, mixerul oferea un nivel ridicat de anonimat. Fondurile treceau prin Cryptomixer înainte de a fi trimise către:

burse de criptomonede,

ATM-uri crypto,

conturi bancare sau către alte criptomonede.

Prin această „curățare” digitală, banii proveniți din infracțiuni deveneau dificil de legat de activitatea criminală.

Europol a facilitat schimbul de informații între statele participante prin Grupul de acțiune comun pentru combaterea criminalității informatice — J-CAT, găzduit la Haga. Agenția europeană a coordonat întâlnirile, a asigurat expertiză tehnică și sprijin informatic și a fost prezentă cu specialiști la fața locului în ziua intervenției.

Operațiunea vine după ce, în martie 2023, Europol a sprijinit eliminarea „Chipmixer”, la acea vreme cel mai mare mixer de criptomonede din lume.