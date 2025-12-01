mesajul psd sibiu cu ocazia zilei naționale: „să construim împreună un viitor mai bun”

Cu ocazia Zilei Naționale, organizația PSD Sibiu transmite un mesaj de unitate și speranță pentru toți românii:

„La mulți ani, România! Astăzi sărbătorim unitatea, demnitatea și puterea de a construi împreună un viitor mai bun. Să rămânem uniți în valori, în speranțe și în dorința de a lăsa generațiilor viitoare o țară de care să fie mândri!” transmite organizația PSD Sibiu

Mesajul vine într-un moment în care simbolurile naționale și solidaritatea comunitară capătă o importanță deosebită, PSD Sibiu invitând cetățenii să reflecteze asupra valorilor care îi unesc.