moment istoric pentru sadu - primele curse către sibiu în cadrul transportului metropolitan. primar: “trecem de la izolare, la conectare" / foto video

Transportul metropolitan Sibiu a debutat oficial pe ruta Sadu–Sibiu odată cu prima cursă organizată chiar de 1 Decembrie, transformată într-o conferință de presă „în mișcare”, ținută direct în autobuzul electric care a deschis noua legătură dintre comună și municipiu. Oficialii locali și județeni, reprezentanți ai Tursib au asistat la momentul ce marchează conectarea Sadului la rețeaua extinsă de mobilitate metropolitană.

În 1 iulie transportul public metropolitan Sibiu a luat startul, primele localități conectate cu Sibiul fiind Poplaca, Cristian și Roșia. Din 1 decembrie, acest sistem de transport public s-a extins către alte 6 localități: orașul Cisnădie și comunele Ocna Sibiului, Sadu, Șelimbăr, Șura Mică și Șura Mare.

Prima cursă Sadu–Sibiu

Odată cu startul oficial, am fost prezent în prima cursă Sadu–Sibiu, pentru a vedea direct modul în care funcționează noul serviciu. Autobuzul electric, curat și silențios, a plecat la timp, iar traseul a decurs fără probleme. Atmosfera a fost una de entuziasm — locuitorii prezenți au văzut în această primă deplasare o schimbare mult așteptată, care le simplifică viața de zi cu zi și le oferă predictibilitate în transport.

Prin includerea în rețea, locuitorii din Sadu au acum acces direct, regulat și sustenabil la Sibiu. Pentru cei care fac naveta la muncă, pentru elevi și studenți, dar și pentru oricine are nevoie să ajungă la servicii din oraș, noul sistem aduce: timp redus de deplasare, confort sporit, conectare zilnică cu rutele urbane, reducerea dependenței de mașina personală.

Autobuzele electrice noi contribuie și la reducerea poluării și a aglomerației de la intrarea în Sibiu.

Program și gratuități



Pe 1 decembrie, autobuzele vor circula după programul de sâmbătă–duminică, iar ulterior vor funcționa conform orarului normal. Elevii beneficiază de transport gratuit pe tot parcursul lunii decembrie, în baza carnetelor de elev, iar din 1 ianuarie 2026, gratuitatea se va menține prin abonamentele dedicate disponibile la agențiile Tursib sau online (link).

Pensionarii circulă cu bilet în luna decembrie, însă, începând cu ianuarie 2026, vor fi introduse subvenții și gratuități pentru pensionari și persoane cu handicap.

Biletele pot fi achiziționate din magazinele Sorimar sau direct din autobuz, cu cardul.

Sadu trece de la izolare la conectare

Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a subliniat importanța acestei inițiative:

„La mulți ani, România! La mulți ani, Sibiu! La mulți ani! Bine ați venit de la Sadu! Cu acest cadou pe care Ziua Națională îl face comunității din Sadu.”

Primarul a adăugat: „Este foarte important să menționăm că acest lucru a fost făcut cu un efort susținut de inițiativa Primăriei Municipiului Sibiu. Mulțumesc doamnei primar Astrid Fodor, Consiliului Local al Municipiului Sibiu și colegilor primari din comunele membre ADI Transport Metropolitan. Sursele de finanțare au venit din Planul Național de Redresare și Reziliență. Asta înseamnă că proiectul a fost implementat cu succes.”

Ivan a detaliat traseele: „De la Sadu vor pleca două linii de autobuz – 570 și 571 – cu o frecvență ambițioasă. Pentru elevi, o cursă pleacă la ora 6:45 și ajunge până în zona Liceului Octavian Goga, asigurând toate facilitățile necesare. Strategia de tarifare este foarte facilă: un tichet Sadu–Sibiu costă 7 lei, valabil 90 de minute, timp în care călătorii pot să își continue traseul în municipiu.”

Costuri și subvenții

Primarul a detaliat și partea financiară: „Subvenția anuală pentru comuna Sadu este de aproximativ 600.000 de lei. Este o sumă importantă, dar orice scaun gol din autobuz reprezintă bani plătiți de primărie. Pe măsură ce cetățenii vor folosi mai mult transportul, costurile vor scădea. Am discutat cu colegii din alte zone metropolitane și am stabilit frecvențe și număr de autobuze adaptate la cererea reală.”

,,Uniți, vom duce povestea mai departe”

Directorul general TURSIB, Ioan Rus, a declarat:

„Și noi suntem implicați în povestea asta frumoasă. Dacă strămoșii noștri au putut în 1918 să facă ceva unitar, cred că se vede rodul acestei munci, inclusiv dacă sunt implicate mai multe comunități. Este un exemplu de «așa da». Uniți, vom duce povestea mai departe.”

Despre infrastructura metropolitană, Rus a adăugat: „Avem 130–140 de stații noi, 36 de autobuze moderne, un nou sistem de ticketing. Fiecare autobuz este dotat corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, cu rampă manuală și locuri speciale. Traseele sunt perfectibile, dar obiectivul nostru este servicii de calitate și autobuze cât mai pline.”

Șoferi și controlori

„Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să asigure resursele pentru funcționarea corectă a transportului. Avem nevoie de șoferi și de controlori. În prezent avem 9 posturi de controlori, dar vom ajunge la 15. Este important să asigurăm servicii de calitate și siguranță pentru toți călătorii.”

Reprezentanta Cristina Burtea, ADI Transport Metropolitan, a declarat: „A trebuit să facem traseele pentru cetățeni fără un istoric exact al cererii de transport. Am realizat matrici de transport pe baza chestionarelor lansate către cetățeni. Traseele sunt perfectibile și suntem deschiși să le adaptăm, astfel încât să acoperim toate necesitățile – pentru elevi, cetățeni și persoane cu handicap.”

Impactul asupra comunității

Prin această investiție, Sadu trece de la izolare la conectare metropolitană, contribuind la reducerea traficului în Sibiu și protejarea mediului. În plus, accesul facil la transport va sprijini dezvoltarea economică și demografică a comunei.