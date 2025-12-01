performanță după performanță pentru înotătorii css sibiu: evoluții excelente la un concurs de la brașov

În perioada 22-23 noiembrie 2025, Brașovul a găzduit Campionatul Național de Poliatlon destinat copiilor de 10 ani.

La competiție au participat 335 de sportivi: 180 băieți și 147 fete, aceștia provenind de la 61 de cluburi din întreaga țară.

CSS Sibiu a fost reprezentat de o echipă formată din 12 tineri sportivi: 8 băieți și 4 fete, respectiv Mincea Damian, Barbu Mihai, Mâtcă Zian, Răcșan Robert, Cosma Vlad, Lupean Eduard, Stroe Cezar, Bebeșelea Adnana, Voivodă Maria, Mohanu Adelina și Cazacu Iulia.

“Performanțele echipei au fost remarcabile pentru vârsta lor, fiecare sportiv demonstrând progres și ambiție. Deși sunt cei mai mici participanți, au dat dovadă de potențial și dorință de a învăța.” a transmis antrenoarea Raluca Răulea de la CSS

Un rezultat deosebit a fost obținut de Mincea Damian, care s-a clasat pe locul 21 la proba de 50 m bras. În clasamentul general pe cluburi, CSS Sibiu a ocupat poziția 16.

“Mulțumirile noastre merg către părinți pentru sprijinul neîntrerupt, precum și către Mirabo Team, CSS Sibiu, Consiliul Județean Sibiu și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu pentru implicarea și susținerea oferite. Suntem mândri de evoluția acestor copii, iar perspectivele pentru viitor sunt extrem de promițătoare!” mai transmite CSS Sibiu