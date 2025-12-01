pleacă măldărășanu de la fc hermannstadt? ”mister” nu a plecat cu echipa la meciul din cupă de la botoșani

Hermannstadt se află în cea mai gravă criză din ultimii ani, iar tensiunile au explodat după înfrângerea cu UTA, scor 1-2. Din informațiile apărute luni în presa centrală se pare că, antrenorul Marius Măldărășanu (50 de ani) este foarte aproape de despărțirea de echipa sibiană. Tehnicianul nu a făcut deplasarea la Botoșani pentru meciul de miercuri, din Cupa României, decizie care reprezintă practic începutul ruperii relației cu clubul.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Măldărășanu urmează să aibă o discuție finală cu finanțatorii, iar de această dată și el este dispus să renunțe. Sursele citate susțin că antrenorul consideră moralul jucătorilor „la pământ”, iar echipa are nevoie de o schimbare majoră.

Secunzii pe bancă la meciul de la Botoșani

Cum Măldărășanu a rămas la Sibiu, meciul de Cupă cu FC Botoșani va fi condus de pe bancă de secunzii Valentin Negru și Laurențiu Costache.

Partida se joacă miercuri, 3 decembrie, de la ora 17:00. Hermannstadt se află pe locul 2 în grupa D, cu 3 puncte, după victoria cu 1-0 în fața Concordiei Chiajna.

Serie neagră pentru Hermannstadt, tensiune la cote maxime

Formația sibiană nu a mai câștigat în Superligă din septembrie, când învingea Rapidul cu 2-1. De atunci:

8 meciuri fără victorie

doar două puncte acumulate (2-2 cu FCSB, 1-1 cu Metaloglobus)

locul 15, penultimul, cu 12 puncte, la doar 4 peste lanterna roșie

Are contract până în 2027

Măldărășanu este sub contract cu Hermannstadt până în iunie 2027, după ce preluase echipa în 2021, imediat după retrogradarea în liga secundă. A promovat cu Sibiu, a adus stabilitate, iar în anumite momente a transformat echipa într-una greu de învins pe teren propriu.

Acum însă, situația este cu totul alta. După meciul cu UTA, tehnicianul nu și-a exprimat direct dorința de a pleca, dar a lăsat să se înțeleagă că presiunea este uriașă:

„Noi pierdem acasă cu orice echipă. Eram cândva o echipă de neînvins la Sibiu, acum lucrurile stau invers. Parcă suntem masochiști. Ne facem rău singuri. Nici eu nu mai rezist.”

Tot el anunța posibile transferuri în iarnă și schimbări masive în lot, însă realitatea ultimelor 24 de ore arată că relația dintre antrenor și echipă este la final.