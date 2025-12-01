pomeni organizate fără griji – casa funerară condoleanțe are restaurant propriu și servicii complete în sibiu

În momentele dificile, sprijinul unei echipe de încredere face diferența. Casa Funerară Condoleanțe, situată în Sibiu, pe strada Vasile Aaron nr. 11, oferă nu doar servicii funerare complete, ci și o abordare atentă în organizarea fiecărui eveniment. Familia poate solicita transport funerar intern și internațional, îmbălsămare și cosmetizare, precum și parastas la restaurantul propriu, recunoscut pentru mâncarea gustoasă și meniurile de pomenire pregătite cu grijă.

Un element care diferențiază Casa Funerară Condoleanțe este restaurantul propriu, ideal pentru organizarea pomenilor și a parastaselor. Amplasat pe Calea Dumbrăvii, nr. 137, restaurantul Sarmis Catering dispune de o sală spațioasă, elegantă și complet echipată, unde familiile pot organiza mesele de după înmormântare în condiții de liniște și discreție.

Meniurile pot fi alese dintr-o gamă variată de opțiuni prestabilite sau pot fi personalizate în funcție de dorințele familiei. Casa Funerară Condoleanțe oferă, de asemenea, servicii de catering care asigură mâncare proaspătă și gustoasă, pregătită cu atenție și respect pentru tradiție.

În funcție de preferințe, masa de pomenire poate fi organizată în restaurantul propriu sau într-o altă locație stabilită împreună cu familia.

Capele moderne și condiții impecabile pentru priveghi

Casa Funerară Condoleanțe deține capelă proprie și săli de priveghi moderne, dotate cu aer condiționat și camere frigorifice de ultimă generație, pentru păstrarea în condiții optime a persoanei decedate.

De asemenea, există o sală de așteptare spațioasă, amenajată pentru confortul celor care vin să aducă un ultim omagiu. Întregul spațiu este gândit pentru a oferi un mediu liniștit, curat și demn, potrivit pentru momentele de reculegere.

Servicii funerare complete, pentru toate buzunarele

Casa Funerară Condoleanțe oferă o gamă completă de servicii funerare, adaptate oricărui buget, menite să asigure sprijinul necesar familiilor îndoliate în fiecare etapă a organizării ceremoniei. Unul dintre cele mai importante servicii este transportul funerar intern și internațional, realizat cu autovehicule autorizate DSV, dotate cu sistem frigorific, care garantează condiții corespunzătoare pe tot parcursul deplasării.

Serviciile de îmbălsămare și cosmetizare sunt efectuate de personal calificat, folosind substanțe autorizate, pentru a asigura o prezentare demnă și îngrijită a persoanei decedate.

Sicrie și jerbe la prețuri imbatabile

Familiile pot alege dintr-o varietate de sicrie, de la modele economice la variante elegante sau de lux, confecționate din esențe de lemn precum stejar, fag, pin, brad sau mahon, pentru a se potrivi oricărui gust și buget.

În plus, echipa Condoleanțe realizează coroane, jerbe și aranjamente florale din flori naturale, adaptate dorințelor familiei, pentru a exprima un ultim omagiu cu rafinament și discreție.

Serviciile includ și realizarea de monumente funerare din marmură sau granit, cu finisaje de calitate și posibilitatea de inscripționare sau gravură laser, precum și recondiționarea și întreținerea mormintelor.

Repatrieri din Europa, cu promptitudine și profesionalism

Unul dintre serviciile importante oferite de Casa Funerară Condoleanțe este repatrierea decedaților din străinătate. Echipa se ocupă de toate formalitățile și asigură transportul funerar internațional din țări precum Italia, Germania, Austria, Belgia, Spania sau Anglia, către Sibiu sau alte localități din România.

Fiecare serviciu este personalizat, în funcție de dorințele și nevoile familiei. Echipa Condoleanțe oferă consiliere permanentă, de la obținerea documentelor necesare până la organizarea ceremoniei și a parastasului. Scopul principal este ca fiecare familie să se simtă sprijinită, într-un moment în care empatia și discreția sunt esențiale.

Pentru mai multe detalii despre serviciile oferite, Casa Funerară Condoleanțe poate fi contactată la numărul de telefon 0748 492 273.

De asemenea, informații complete sunt disponibile pe site-ul oficial: www.condoleante-sibiu.ro și pe pagina de Facebook: Casa Funerară Condoleanțe Sibiu.