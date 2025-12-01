primarul comunei șelimbăr, marius grecu: „să fim demni de visul înaintașilor și să-l ducem mai departe”

Marius Grecu, primarul comunei Șelimbăr, a transmis un mesaj emoționant locuitorilor cu ocazia Zilei Naționale a României. În comunicatul său, edilul subliniază importanța unității și responsabilității fiecărui cetățean în construirea viitorului țării.

„Astăzi sărbătorim nu doar trecutul, ci și puterea de a construi împreună viitorul. Unitatea nu este doar un capitol din manualele de istorie, ci respirația vie a unei națiuni. Ea ne cheamă să ridicăm poduri peste dezbinare, să redescoperim dialogul și să transformăm diversitatea într-o forță comună”, se arată în mesajul primarului.

Marius Grecu amintește că idealul unei Românii unite, puternice și prospere rămâne obiectivul comun al tuturor românilor și singurul viitor posibil.

Primarul comunei Șelimbăr încheie mesajul cu urări de bine și recunoștință pentru trecut:

„La mulți ani, români, oriunde v-ați afla! Să fim demni de visul înaintașilor și să-l ducem mai departe, cu încredere și speranță.” a transmis Marius Grecu