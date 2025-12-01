sibience de aur! clubul forever câștigă toate probele la dominarium dance competition în baia mare

Pe 29 noiembrie 2025, Clubul de dans Forever din Sibiu a obținut rezultate excepționale la Dominarium Dance Competition din Baia Mare, una dintre cele mai prestigioase competiții dedicate tinerilor dansatori din România.

Echipa formată din 12 fete talentate a reușit să câștige locul I la toate momentele de dans înscrise în concurs, impresionând atât juriul, cât și publicul prin evoluția artistică, disciplină și pasiune.

Rezultatele Clubului Forever Sibiu:

Dans Tarantella – grup 12 dansatoare: Locul I

Dans Țigănesc – grup 6 dansatoare: Locul I

Dans Păpușile – grup 12 dansatoare: Locul I

Dans Tarantella – Duo: Locul I

Dans Tarantella – Solo: Locul I

Premii individuale și de duo:

Locul I Duo: Flora Jenny & Rasche Mara, remarcate pentru energie, tehnică și expresivitate

Flora Jenny & Rasche Mara, remarcate pentru energie, tehnică și expresivitate Locul I Solo: Flora Jenny, apreciată pentru interpretare, prezență scenică și execuție coregrafică impecabilă

“Suntem extrem de mândri de evoluția fetelor. Rezultatele obținute sunt rodul unei munci susținute, al unei echipe unite și al pasiunii pentru dans. Aceste performanțe confirmă încă o dată potențialul extraordinar al copiilor noștri și profesionalismul antrenorilor,” au declarat reprezentanții Clubului Forever Sibiu.

Succesul la Dominarium Dance Competition consolidează poziția Clubului Forever printre cele mai importante școli de dans pentru copii din România, promovând excelența, disciplina și bucuria de a dansa.