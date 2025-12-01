sibiu se transformă în capitala magiei: 18 spectacole și cei mai tari magicieni ai momentului

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu organizează, între 3 și 7 decembrie, o serie specială de spectacole sub titlul „Sibiu Magic Show”.

În programul din acest an vor urca pe scenă unii dintre cei mai renumiți magicieni români, printre care Robert Tudor, Christianis, Bianca și Eduard Malița și Norbert Toth.

Pentru prima dată în programul festivalului, agenda de evenimente include un spectacol de gală construit ca o serie de acte ce reunește mai mulți magicieni într-o singură producție. „Maeștrii Magiei” este un mega-show ce invită spectatorii într-o călătorie fascinantă prin lumea iluziei unde patru magicieni își unesc talentul și pasiunea pentru a aduce magia la un nou nivel.

Christianis, maestrul eleganței și al marilor iluzii, impresionează cu porumbei grațioși, apariții si dispariții spectaculoase, transformări imposibile, oferind momente de pură fascinație. Eduard & Bianca, duo-ul care a cucerit scene din țară și din străinătate, combină iluzionismul modern, umorul și interacțiunea cu publicul, transformând fiecare apariție într-o poveste vie și plină de surprize.

Norbert Toth, invitatul special al serii, aduce o notă profundă și emoțională, reamintind publicului că magia adevărată nu înseamnă trucuri, ci emoția pură a copilului din tine, acea clipă în care imposibilul pare din nou posibil. De la iluzii mari de scenă și momente premiate internațional, până la mentalism, comedie și participarea directă a spectatorilor, spectacolul promite o experiență completă, energie, mister și emoție la superlativ!

Spectacolul va avea loc vineri, 5 decembrie, ora 18:00 și sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 11:00.

Tot ca o premieră în cadrul festivalului, organizatorii pregătesc un spectacol în sala de la CineGold. Robert Tudor, câștigător al emisiunii Power Couple (Antena 1) și prezent săptămânal la Neatza cu Răzvan și Dani, vine la Sibiu cu un show de magie dedicat întregii familii.

Ce te așteaptă: trucuri spectaculoase care sfidează logica; umor curat, savuros, care va face sala să râdă în hohote; interacțiune directă cu publicul, copiii urcă pe scenă și devin parte din spectacol; mesaje educative, gândite pentru a stimula imaginația celor mici.

Un spectacol care îmbină magia, comedia și educația, într-un mod unic și captivant – perfect pentru copii, părinți și bunici deopotrivă.

Spectacolul „O lume plină de poveste” va fi prezentat în sala 1 de la CineGold, miercuri, 3 decembrie, de la ora 18:00 și joi, 4 decembrie, de la ora 10:00.

Tuturor ne plac provocările și mai tot timpul ne dorim să câștigăm sau să fim mai buni decât ceilalți. Dar ce se întâmplă atunci când nu este așa? Ce este mai important? Să fii cel mai bun sau să participi, să dai tot ce poți și să te distrezi, chiar dacă nu câștigi? În spectacolul „Cel mai bun magician” Eduard și Bianca se iau la întrecere pentru a dovedi care dintre ei este mai priceput în ale magiei. Spectacolul cuprinde o mulțime de numere de magie incredibile, dinamice și distractive atât pentru copii, cât și pentru adulți! Momentele sunt interactive, astfel spectacolul este extrem de captivant și amuzant pentru întreaga familie. Spectacolul “Cel mai bun magician” va fi prezentat joi, 4 decembrie, de la ora 11:00.

„Fantastic Magic Show” este unul dintre cele mai apreciate spectacole de magie pentru copii, din România. Spectacolul de la Sibiu, susținut de Magicianul Christianis, vă va introduce într-o lume fantastică care surprinde prin apariții și dispariții misterioase, iluzii comice și multiplicări. Va fi o feerie magică, ce va încânta prin eleganță și rafinament. Magicianul Christianis va deschide prin acest spectacol ediția din acest an a festivalului miercuri, 3 decembrie, de la ora 11:00.

„Sibiu Magic Show” este un festival unic în România, cu un program de divertisment de înaltă ținută artistică dedicat întregii familii. De la numere spectaculoase de iluzionism, scamatorii, levitație, prestidigitație și până la fascinantele baloane de săpun, festivalul aduce pe scenă o lume în care vizibilul jonglează cu invizibilul. Este alternativa perfectă pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi, în pragul sărbătorilor de iarnă, cu zâmbete, uimire și un strop de magie autentică.

Ediția din acest an are loc în perioada 3 – 7 decembrie și reunește în program 18 reprezentații cu artiști invitați din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Portugalia, România și Venezuela.

Programul de evenimente poate fi consultat pe teatrulgong.ro .

Accesul la oricare din reprezentațiile festivalului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Biletele pentru evenimentele prezentate în cadrul Sibiu Magic Show sunt nereturnabile și nu pot fi modificate. Prețul unui bilet este de 24 lei, tarif unic. Anumite reduceri pot fi acordate pentru grupuri de peste 30 de spectatori.