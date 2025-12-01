turcan, apel emoționant de 1 decembrie: „mi-ar plăcea o românie în care politicienii să facă mai puțină politică!”

De 1 Decembrie, Raluca Turcan, deputat de Sibiu, a transmis un mesaj ferm despre direcția în care ar trebui să meargă România, insistând asupra nevoii de a reconstrui încrederea între oameni și de a vindeca problemele sociale care afectează profund societatea.

În mesajul său, parlamentarul subliniază că adevărata schimbare ar trebui să înceapă cu rezolvarea marilor vulnerabilități sociale care marchează România ultimelor decenii.

„Mi-ar plăcea o Românie în care să nu mai avem aproape jumătate dintre elevi analfabeți funcțional, așa cum arată testele internaționale. Aproximativ 33,2% dintre elevi sunt sub nivelul minim la citire, matematică și științe, peste dublul mediei europene”, afirmă Raluca Turcan

Mesajul acesteia continuă cu o radiografie dură a realităților din țară: peste 32% dintre români trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, în timp ce tinerii sub 25 de ani rămân la una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din UE, depășind 26%.

Vulnerabilitatea extremă persistă și în rândul persoanelor cu dizabilități – peste 38% dintre acestea trăiesc în risc de sărăcie, într-o țară unde accesul la muncă și servicii rămâne redus.

Raluca Turcan atrage atenția și asupra fracturii dintre rural și urban, unde diferențele de oportunități continuă să dicteze destinul copiilor, în loc să reprezinte doar opțiuni de stil de viață. Un alt fenomen alarmant rămâne exodul românilor, aproximativ 5,7 milioane trăiesc în prezent în diaspora, plecați în căutarea unei vieți mai bune.

„Mi-ar plăcea o Românie în care oamenii politici să facă, fiecare la locul lui, mai puțină politică și mai multe investiții în educație, sprijin pentru familiile vulnerabile și în construirea unui stat care să nu lase pe nimeni în urmă. Un stat în care corupția să nu mai afecteze societatea”, a mai transmis Raluca Turcan.

Mesajul său de Ziua Națională se încheie cu dorința ca fiecare român să poată privi cu încredere spre viitor, un viitor trăit aici, acasă.