un 1 decembrie cu emoție la sibiu. daniela cîmpean: “la mulți ani, românia! la mulți ani, români!”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a transmis un mesaj emoționant sibienilor și tuturor românilor cu ocazia Zilei Naționale.

Într-o postare publică Facebook, aceasta a împărtășit un gând primit de la maestrul Constantin Chiriac, mărturisind că mesajul i-a umplut sufletul în această zi dedicată României și oamenilor ei.

„Dragi sibieni, între mesajele care mi-au umplut sufletul azi, când sărbătorim România și românii, se află cel primit de la maestrul Constantin Chiriac. Vi-l împărtășesc și vouă, cei cu România în suflet!”, a scris Daniela Cîmpean.

Mesajul lui Constantin Chiriac, redat integral de președinta CJ Sibiu, vorbește despre esența profundă a patriotismului:

„Iubirea de Țară este bucuria lăsată de Dumnezeu în Sufletul fiecărui Om de pe acest Pământ! Ea nu se strigă de sărbători, nu se negociază, nu apare și dispare, ea Este!

Este precum lumina Soarelui, precum hrana Pământului!

Să fim vrednici de ea!

Binecuvântează, Doamne, România!”

Daniela Cîmpean a încheiat postarea cu un mesaj adresat tuturor românilor: „La mulți ani, România! La mulți ani, români!”