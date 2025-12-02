adevărul despre plecarea lui măldărășanu de la sibiu: “mi-au zis că să închidem tot. banii la zi și gata!”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a ieșit public și a anunțat că președintele clubului i-a solicitat rezilierea amiabilă, iar el nu se opune.

Marius Măldărășanu susține că nu a însoțit echipa la Botoșani la cererea președintelui clubului, Daniel Niculae.

Măldărășanu își reproșează acum faptul că nu a plecat în vară de la echipă și a semnat prelungirea contractului pe doi ani.

„Într-adevăr, nu am făcut deplasarea la Botoșani pentru că, după meciul cu UTA, am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să o închidem, astea au fost cuvintele, banii la zi, fără clauză de reziliere. Am spus «Da, OK», am cerut doar să merg să-mi iau la revedere de la băieți și a zis că totul e în regulă. La vreo jumătate de oră a revenit cu un telefon și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus pe gânduri pentru că am zis că nu vreau să ne jucăm alba-neagra, ba sunt antrenor, ba nu” a spus Măldărășanu pentru Fanatik.

”Plec fără clauză”

Tehnicianul așteaptă acum termenii rezilierii, pentru a iscăli plecarea sa de la Sibiu.

”În fine, acum lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare. De data asta, ca să evit jignirile, le-am tot spus: în momentul în care considerați că e timpul să ne despărțim, nu sunt «vânător de clauze», nu sunt aici de câteva luni ca să fac asta. Sunt de patru ani jumătate și în momentul în care vreți să plec, o fac fără niciun fel de probleme vizavi de acea clauză. Acum, la ora asta, nu am nicio hârtie vizavi de acest acord de încetare a contractului, o ciornă, ceva, pe care să discutăm, aștept. Le-am cerut o hârtie, să nu mă trezesc că nu m-am prezentat la antrenament, în fotbalul românesc știm foarte bine ce se întâmplă. Luni după-amiază, mi-au trimis o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată de club, o aștept încă. Ideea a fost că decizia a fost a clubului de a nu merge la Botoșani, nu a mea! Am acceptat rezilierea contractului amiabil, fără acea clauză, dar aștept acordul, contează și detaliile lui”, a spus Măldărășanu mai spus Măldărășanu la Fanatik.

”Va veni un moment în care voi spune lucruri”

Tehnicianul revine joi la Sibiu pentru a își lua adio de la echipă. „Am semnat o învoire pe aceste trei zile, eu urmând ca joi să ajung în Sibiu. Chiar îmi doresc să-mi iau la revedere, cum se face și cum e normal. Asta este viața, mi-am dorit ca în momentul în care încetăm să fie o strângere de mână și atât, mi se pare o normalitate în fotbal. Se întâmplă, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Am vorbit doar cu Daniel Niculae vizaviz de această încheiere, sunt lucruri pe care trebuie să le iei în calcul. Va veni un moment în care voi spune niște lucruri. Lumea judecă, am și contestatari. La un moment dat, voi spune niște lucruri reale, fără a dori să atac pe cineva, că nu îmi doresc asta, dar trebuie să mă apăr puțin. Le-am luat mereu în piept, la flash-uri, conferințe, dar sunt lucruri care nu pot fi gestionate numai de antrenor. Nu spun asta acum că sunt în negocieri de a rezilia. E important ca lumea să știe adevărul”, a mai adăugat Măldărășanu.