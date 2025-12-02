ajvps sibiu îți cere ajutorul: “vino să-i prinzi pe cei care fură pește!”

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu invită cetățenii să se implice activ în prevenirea și combaterea braconajului piscicol.

Braconajul reprezintă o problemă serioasă, iar AJVPS Sibiu își propune să mobilizeze comunitatea pentru a proteja resursele piscicole din județ. Prin participarea la acțiunile organizației, voluntarii pot înțelege mai bine modul în care funcționează activitatea asociației, resursele disponibile și provocările cu care se confruntă.

Implicarea fiecăruia contribuie la creșterea eficienței eforturilor de protecție a mediului acvatic. AJVPS Sibiu încurajează persoanele interesate să se înscrie și să devină parte activă în acest demers.