au apărut nuielușele de moș nicolae în piața cibin: prețurile, ca pentru vremurile actuale / foto video

În așteptarea sărbătorii Sfântului Nicolae, au apărut primele nuielușe tradiționale în Piața Cibin. Comercianții sunt optimiști și speră la vânzări bune, profitând de interesul crescut pentru acest simbol specific sărbătorii.

Jordițele sunt decorate la fel ca în anii precedenți: albe, albastre sau roșii, unele simple, altele împodobite cu jucării mici precum figurine Moș Crăciun. „Sunt primile nuielușe din Piața Cibin. Sunt frumoase și facem și oferte pentru cine cumpără mai multe. Vânzările o să crească de mâine pentru că se apropie Moș Nicolae”, a spus comerciantul.

Prețurile sunt accesibile. Fiecare nuielușă, indiferent de model, costă doar 10 lei. „Este un preț pentru toate buzunarele, la fel ca în anii trecuți”, a adăugat acesta.

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii au ghetuțe lustruite, deoarece Moș Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri dacă au fost cuminti. Potrivit tradiției, de Moș Nicolae, copiii cuminți primesc cadouri, iar cei mai neascultători găsesc în ghete jordițe, un simbol al avertismentului.

