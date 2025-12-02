bărbat din scoreiu reținut după ce a atacat un tânăr în porumbacu de jos

La data de 28 noiembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un bărbat în vârstă de 35 de ani, din localitatea Scoreiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, la data de 16 noiembrie, pe fondul unui conflict anterior, bărbatul ar fi agresat fizic un tânăr de 28 de ani din Porumbacu de Jos și l-ar fi amenințat cu acte grave de violență.

Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventivă.