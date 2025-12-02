Chiar de Ziua Națională a României, în jurul orei 11:20, polițiștii din orașul Tălmaciu au oprit pentru control o mașină care circula pe strada Unirii.
Aceasta era condusă de un bărbat în vârstă de 59 de ani, domiciliat în municipiul București. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice era suspendat la momentul controlului.
În cauză, la nivelul Poliției Orașului Tălmaciu a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.
FOTO ARHIVĂ
Ultima oră
- Passat scos pentru a 2-a oară la licitație de ANAF Sibiu: o mașină similară pe OLX e la preț dublu 45 de minute ago
- Grijă pentru bătrânii și copiii nevoiași din Sibiu: sute de kilograme de fructe și legume donate de 4 grădinițe / foto 49 de minute ago
- Explozie de energie la Sibiu: Loredana și „Lăutarii lui Botgros” au făcut senzație în spectacolul „Noi suntem români!” / foto o oră ago
- Bucureștean prins la Tălmaciu conducând cu permisul suspendat o oră ago
- Au apărut nuielușele de Moș Nicolae în Piața Cibin: prețurile, ca pentru vremurile actuale / foto video 2 ore ago