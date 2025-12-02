bucureștean prins la tălmaciu conducând cu permisul suspendat

Chiar de Ziua Națională a României, în jurul orei 11:20, polițiștii din orașul Tălmaciu au oprit pentru control o mașină care circula pe strada Unirii.

Aceasta era condusă de un bărbat în vârstă de 59 de ani, domiciliat în municipiul București. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice era suspendat la momentul controlului.

În cauză, la nivelul Poliției Orașului Tălmaciu a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

