ceremonie plină de emoție la isu sibiu: 5 pompieri avansați în grad de ziua națională / foto

Astăzi, 2 decembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a marcat meritele salvatorilor săi printr-o ceremonie de avansare în grad înainte de expirarea stagiului minim, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României.

Într-un cadru restrâns, dar încărcat de emoție și respect, au fost avansați în grad doi ofițeri și trei subofițeri, care, prin profesionalism, curaj și dedicare, au depășit așteptările și au adus cinste instituției și comunității.

FOTO: ISU SIBIU

„Voi, cei avansați astăzi, ați arătat că un adevărat salvator nu numără orele de efort și nu caută aplauze. Ați privit mereu spre oameni, spre misiune, spre datorie. Gradul pe care îl primiți astăzi nu este un privilegiu, ci rezultatul unui drum construit din curaj, profesionalism și empatie. România își cinstește prezentul viu – prin oameni ca voi, parte dintr-o armată a binelui care stinge flăcări și salvează vieți.” a transmis Inspectorul-șef al ISU Sibiu, Lt. Col. Laurențiu Anastasiu

Împreună, salvatorii rămân mereu acolo unde este nevoie de ei, pentru siguranța comunității.