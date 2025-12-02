colindătorii “de import” au sosit la sibiu - primii sunt din galați: “hai pune și tu ceva, că așa e bine” / video foto

Primii colindători și-au făcut prezența marți, 2 decembrie, în Piața Cibin din Sibiu. Sosiți tocmai din Galați, colindătorii au animat piața cu ritmul tobelor și colinde răsunând din boxă.

Sibienii aflați la cumpărături i-au primit cu căldură și i-au ascultat zâmbind. Mulți au spus că gestul lor le amintește de apropierea sărbătorilor. „Ne bucurăm mult de colindători. Așa simțim că vin sărbătorile”, a spus o sibiancă.

„Tot în Sibiu e frumos, tot. Și oamenii sunt frumoși și colindătorii ne plac”, a adăugat un alt trecător, încântat de atmosfera creată.

Colindătorii au primit bani atât de la sibieni, cât și de la comercianții din piață, care s-au arătat, în mare parte, bucuroși de vizita lor. Totuși, nu toată lumea a fost pe deplin mulțumită. Unii vânzători au remarcat că ar fi preferat ca aceștia să cânte colindele live. „Ar trebui să colinde ei, nu să le pună la boxă”, a spus o comerciantă din Piața Cibin.

Colindătorii au povestit că sunt din Galați și că au pornit la drum pentru a aduce spiritul sărbătorilor în toată țara, iar Sibiul este doar una dintre opririle lor. „Colindăm până anul viitor. Mergem în toată țara la colindat”, a spus unul dintre ei.