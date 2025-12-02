csu sibiu și-a găsit pivot. este deja la antrenamente / foto

CSU Sibiu a anunțat marți că a semnat un contract cu pivotul american Anthony Louis Smith (28 de ani).

Anthony Smith are o experiență bogată atât în baschetul colegial, dar și în cel profesionist, urmând a ajuta CSU în ambele faze ale jocului.

În perioada colegiului, el a evoluat pentru Murray State Racers în NCAA League, după care și-a început cariera profesionistă în Europa, trecând pe la echipe precum Borac Mozzart (Serbia), Imortap Luzigas (Portugalia), Chartres (Franța) și KK Podgorica (Muntenegru).

La ultima sa echipă, Smith a înregistrat medii impresionante de 14 puncte, 8 recuperări și 1,6 pase decisive pe meci.

Jucătorul american s-a alăturat deja lotului condus de Dan Fleșeriu și a început perioada de pregătire.

CSU se pregătește intens în perspectiva următorului meci, programat pe 13 decembrie, la Oradea, când este așteptat și debutul lui Smith.

Cu un bilanț de 4-6, CSU este conjunctural pe locul 7 în Liga Națională, având mai multe meciuri disputate decât echipele situate sub ea.