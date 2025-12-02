cum a ajuns autobuzul tursib în șanț, marți dimineață: explicații ale companiei

După ce ziarul Ora de Sibiu a publicat în exclusivitate despre evenimentul rutier produs în dimineața zilei de marți, în cartierul Arhitecților, compania Tursib a făcut primele declarații oficiale.

Conform companiei, două autobuze Tursib care circulau pe rutele Sadu – Cartierul Arhitecților și Cisnădie – Cartierul Arhitecților și-au acroșat oglinzile retrovizoare atunci când au ajuns paralel. Pentru a evita un impact mai grav, unul dintre șoferi a ales să tragă volanul spre dreapta. Din cauza carosabilului alunecos, autobuzul a derapat și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar daunele autobuzului au fost minime. Compania Tursib își cere scuze călătorilor pentru acest incident, precum și pentru eventualele modificări ale programului de circulație.

“În dimineața zilei de 2 decembrie 2025, două autobuze Tursib, care circulau pe ruta 571 Sadu – Cartierul Arhitecților, respectiv pe ruta 581 Cisnădie – Cartierul Arhitecților, și-au acroșat oglinzile retrovizoare.Autobuzul care se deplasa spre Cisnădie, încercând să evite coliziunea, a derapat pe mazga de pe marginea drumului și a căzut într-un șanț. La momentul incidentului, în autobuz se afla o singură pasageră, care nu a suferit niciun fel de accidentare. Având în vedere că nu au existat victime și nici daune majore, s-a întocmit o înțelegere amiabilă între părți. Evenimentul va fi investigat intern, urmând ca ulterior să fie luate măsurile necesare. Ne cerem scuze călătorilor afectați de incident și de modificările programului de circulație, cauzate de necesitatea înlocuirii autobuzelor.” au transmis reprezentanții Tursib