de pe ulițele satului, spre performanță: elevii din turnu roșu și sebeșu de jos, fac taekwon-do gratuit

Un grup de 35 de copii cu vârste între 7 și 14 ani din Turnu Roșu și Sebeșu de Jos a început să practice taekwon-do datorită colaborării dintre Primăria Comunei Turnu Roșu și Puma Club Sibiu, unul dintre cele mai titrate cluburi de taekwon-do ITF din România.

Antrenamentele se desfășoară gratuit o dată pe săptămână, în fiecare joi, iar atmosfera din sală este plină de energie și entuziasm.

„Copiii sunt nerăbdători, ajută la pregătirea sălii, așază tatami-ul și salteaua de antrenament, își pun echipamentul și urmăresc cu atenție indicațiile primite”, povestește antrenorul Arthur Meizel.

Printre participanți se află și Alexandru Joarză, deținător al centurii galbene, care a început deja să participe la primele competiții naționale.

„Chiar dacă am putea crede că în mediul rural copiii se mențin activi prin activitățile zilnice, ei petrec tot mai mult timp pe telefoane sau calculatoare. Sportul le oferă o alternativă sănătoasă, învățându-i disciplină și spirit de echipă. Suntem recunoscători Primăriei pentru deschiderea și sprijinul acordat.” transmite Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu

Parteneriatul dintre Primăria Turnu Roșu și Puma Club Sibiu, început acum trei ani, continuă să fie un exemplu de colaborare în sprijinul copiilor și al unui stil de viață sănătos.

„Am preluat contractul odată cu mandatul, dar știam cât de apreciați sunt antrenorii și cât de mult le place copiilor să participe. A fost firesc să continuăm colaborarea. Copiii sunt darul comunității, iar investiția în ei nu este niciodată prea mare.” a declarat primarul comunei, Andreea Anghel