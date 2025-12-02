dispariție misterioasă la stână: cioban de 77 de ani căutat de polițiștii sibieni

Poliţiştii sibieni caută un bărbat în vârstă de 77 de ani, care a plecat de la stâna sa și nu a mai revenit.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 01 decembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că la aceeași dată în jurul orei 6:00, ȘAINESCU NICOLAE, în vârstă de 77 de ani, a plecat de la stâna sa situată în extravilanul satului Retiș într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 1,60 cm, greutate 60 kg, ochii verzi, păr cărunt.

Semne particulare: tatuaj tip text pe unul dintre brațe, o cicatrice în zona mediană a nasului și o excrescență dispusă sub ochiul stâng.

La momentul plecării, purta o pereche de pantaloni tip jeans, de culoare albastru-închis, geacă neagră, cizme din cauciuc de culoare neagră, iar pe cap purta o căciulă.

Dacă puteți oferi informaţii despre acest bărbat sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.