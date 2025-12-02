doliu în muzica românească: a murit artan, solistul celor de la partizan

Adrian Pleșca, cunoscut de toată România drept Artan, una dintre cele mai recognoscibile voci ale rockului alternativ, a murit marți, 2 decembrie 2025, la vârsta de 64 de ani.

Anunțul a fost făcut inițial de Radio București FM și confirmat ulterior de publicații naționale, dar și de numeroși muzicieni apropiați artistului, care au transmis mesaje emoționate pe rețelele sociale.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit informațiilor apărute în presă, Artan ar fi suferit un accident vascular cerebral în propria locuință. Artistului i s-a făcut rău în cursul dimineții, iar cei apropiați au sunat imediat la 112. A fost transportat în stare gravă la Spitalul Pantelimon din București, însă medicii nu au reușit să îl stabilizeze. În ciuda intervențiilor rapide, solistul a fost declarat decedat la scurt timp după internare.

Moartea lui a provocat un val de reacții în lumea muzicală, zeci de artiști, colaboratori și fani transmițând omagii pentru unul dintre cei mai importanți oameni ai rockului românesc.

O viață trăită pe scenă

Artan a marcat profund ultimele patru decenii de muzică alternativă. Ca membru fondator al trupei Timpuri Noi, a devenit încă din anii ’80 un simbol al rockului underground, într-o perioadă în care libertatea artistică era sever limitată. După 1990, formația a cunoscut un reviriment puternic, iar stilul său vocal, timbrul atipic și energia scenică l-au transformat într-o figură centrală a culturii rock post-comuniste.

Ulterior, artistul a pus bazele trupei Partizan, cu care a obținut succes uriaș în mainstream. Piese precum „Fata mea”, „Dușmănia”, „Papusar” sau „Banii” au devenit hituri naționale, iar Artan a rămas pentru public imaginea nonconformistului autentic, care nu se abate niciodată de la propriul stil.

Un artist complet, dincolo de rock

Pe lângă activitatea din Timpuri Noi și Partizan, Artan a cântat și în Corul Radio România, o zonă care a demonstrat încă o dată versatilitatea sa artistică. Puțini știu că avea o pregătire muzicală riguroasă și o plajă vocală care îi permitea să abordeze și partituri academice, nu doar rock alternativ.