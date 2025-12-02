eugen iordănescu și încă 9 persoane trimise în judecată de dna în dosarul parcului industrial șelimbăr: terenuri cumpărate ”pe nimic” și revândute cu sute de mii sau milioane de euro

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a nouă persoane în legătură cu un dosar privind vânzarea subevaluată a unor terenuri din Parcul Industrial Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, prin aceste tranzacții ilegale au fost obținute foloase patrimoniale necuvenite de peste 20 de milioane de lei.

Printre cei trimiși în judecată se numără Eugen Iordănescu, administrator „în fapt” al S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., acuzat că a stabilit intenționat valori diminuate pentru terenurile societății, obținând pentru sine și pentru alții câștiguri nejustificate. Adrian Ioan Pintea și Florian Ioan Muntean, administratori „în drept” ai societății, au fost de asemenea trimiși în judecată pentru complicitate la stabilirea valorilor subevaluate.

Conform Mediafax, Ștefan Iordănescu, project manager, este acuzat de transmiterea fictivă a părților sociale pentru a facilita sau ascunde săvârșirea unor infracțiuni, iar I.A., fiul lui Eugen Iordănescu, este acuzat de complicitate la această practică. Notarul public Oana Andrea Marinovici și administratorii M.G.G., P.I.A. și J.C.V. sunt urmăriți penal pentru mărturie mincinoasă în formă continuată.

Potrivit DNA, tranzacțiile vizate implică terenuri situate în zona Șelimbăr, județul Sibiu, care ar fi fost vândute persoanelor apropiate lui Eugen Iordănescu la prețuri mult sub valoarea de piață, pentru ca ulterior să fie revândute la valoarea reală. Valoarea totală a foloaselor necuvenite obținute prin aceste manevre este de aproximativ 20.692.988 lei. S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. este o societate pe acțiuni înființată în 2001, în care U.A.T. Șelimbăr deține, din 2003, 10,6625% din beneficii și pierderi.

Ancheta DNA arată mai multe exemple de tranzacții:

În 2014, Eugen Iordănescu și soția sa au cumpărat un teren de 9.380 mp la prețul de 23.775 lei și l-au revândut ulterior pentru aproape 1,84 milioane lei.

În 2015, un teren de 2.606 mp a fost achiziționat cu 30.428 lei, generând un folos necuvenit de 257.977 lei.

În 2016, două terenuri de 7.216 mp au fost cumpărate pentru 165.000 lei, ulterior revândute la prețul pieței, cu un câștig nejustificat de 444.030 lei.

În 2017 și 2018 au fost realizate tranzacții similare, cu prețuri subevaluate pentru terenuri de peste 10.000 mp, care ulterior au fost revândute cu sume mult mai mari, generând foloase necuvenite de peste 2 milioane lei pentru Eugen și Ștefan Iordănescu.

În perioada 2019-2021, alte terenuri au fost achiziționate la prețuri mult subevaluate, rezultând câștiguri nejustificate pentru membrii familiei Iordănescu și colaboratorii acestora.

În februarie 2022, Ștefan Iordănescu a cesionat gratuit părțile sociale către fratele său I.A., încercând să împiedice măsurile judiciare. Ancheta mai arată că notarul și administratorii implicați au oferit declarații false cu privire la aceste tranzacții.

Curtea de Apel Alba Iulia va judeca dosarul, iar DNA a solicitat menținerea măsurilor asigurătorii deja dispuse asupra bunurilor inculpaților.