eveniment caritabil în cartierul arhitecților: se strâng haine, jucării și alimente pentru copiii nevoiași 

Locuitorii cartierului Arhitecților sunt invitați să facă o faptă bună în preajma Crăciunului. În curtea bisericii are loc un eveniment caritabil, unde se vor strânge alimente, haine și jucării pentru copiii nevoiași din satul Netuș din județul Sibiu.

Binele încape, uneori, într-o căciulă purtată doar o iarnă. Alteori, încape într-o pereche de mănuși rătăcită prin sertar. Bucuria înseamnă să primești un kilogram de portocale, o felie de cozonac sau o caserolă cu sarmale. Pentru copiii nevoiași, astfel de daruri reprezintă un motiv de bucurie, iar noi le putem face sărbătorile mai liniștite.

În cartierul Arhitecților, pe 21 decembrie, între orele 11:30 și 13:00, în curtea bisericii, are loc un eveniment caritabil în cadrul căruia se vor strânge tot felul de lucrușoare pentru copiii nevoiași din Netuș. Puteți contribui cu orice: de la haine și încălțăminte la alimente și jucării.

„Pe 21 decembrie, încercăm să facem ceva simplu… dar care contează. Nu pentru noi. Pentru copiii din Netuș și familiile lor — oameni care, în prag de sărbători, nu se întreabă ce fel de cozonac fac anul acesta, ci dacă vor avea ceva pe masă. Haideți să ducem un strop de lumină acolo unde e încă întuneric. Un gest. O pungă. O clipă de bunătate.Sunt suficiente pentru a aprinde Crăciunul cuiva”, transmite Ioana Boariu, organizatoarea evenimentului caritabil. Detalii suplimentare despre eveniment găsiți AICI.