exclusiv. două surori joacă în premieră împreună pentru măgura. cea mică este golgheteră la cisnădie

Surorile Alexandra (22 ani) și Andreea Dina (19 ani) își propun să readucă cât mai rapid pe Măgura Cisnădie în Liga Națională de handbal.

Pentru prima dată în carieră, surorile Alexandra (22 ani) și Andreea Dina (19 ani) sunt fost coechipiere pe teren, amândouă evoluând pentru echipa de handbal Măgura Cisnădie în Divizia A.

În sezonul trecut, surorile Dina au fost colege la echipa de tineret a lui SCM Rm. Vâlcea, unde nu au apucat însă să joace împreună din cauza accidentărilor. Din vară, cele două surori au semnat la ”pachet” cu Măgura, echipă care a mizat pe multe tinere după ce nu a mai continuat în Liga Națională.

Mezina Andreea Dina s-a impus deja în echipa Măgurii, fiind golghetera Cisnădiei în Divizia A, cu 50 de reușite în 8 meciuri.

”Sinceră să fiu, am venit la Cisnădie cât mai deschisă la evoluție, simțeam că sunt pregătită să lupt și să dau tot ce am mai bun pe teren. Întotdeauna mi-am dorit să ajut echipa, în orice fel posibil, niciodată nu mi-am setat să devin golgheteră, aceasta este doar o validare a muncii mele. Este un sentiment foarte plăcut să știi că poți ajuta echipa să ajungă cât mai departe și totodată să performezi la cel mai înalt nivel. Toate astea i se datorează și antrenorului Alexandru Weber, cel care îmi oferă încrederea și siguranța necesare pe teren” a spus interul stânga Andreea Dina, care este studentă în anul 2 la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității din Craiova.

”Un sentiment de nedescris”

Alexandra Dina (22 ani) evoluează pe postul de pivot și a terminat studiile la ULBS, specializarea Educație Fizică și Sport. Își dorește ca alături de sora sa mai mică să facă pe viitor saltul cu Măgura spre Liga Națională.

”Să jucăm la Cisnădie împreună este un sentiment de nedescris, am mai fost la aceeași echipă în trecut, dar, din păcate, nu ne-am intersectat pe teren din cauza accidentărilor. Ne susținem și motivăm reciproc și ne dorim împreună să facem un joc cât mai bun și să putem performa împreună la cel mai înalt nivel” povestește Alexandra pentru Ora de Sibiu.

Medaliate cu argint în sezonul trecut

Surorile Dina au fost colege și sezonul trecut la echipa de tineret a lui SCM Râmnicu Vâlcea, cu care au cucerit medalia de argint în Campionatul Național la categoria de vârstă. Nu au apucat însă să joace în același timp la Vâlcea, datorită problemelor medicale, dar împreună s-au ocupat cu multă dedicare și pasiune de grupa de baby-handbal.

”A fost o perioadă frumoasă, unde am avut doar de învățat de la antrenoarea Mia Rădoi și pe această cale dorim să îi mulțumim pentru toate sfaturile oferite” spun la unison surorile Alexandra și Andreea.

”Vreau să progresez la fiecare antrenament”

Pivotul Alexandra Dina speră să nu mai aibă probleme cu accidentările și să se impună pe viitor în echipa Măgurii. ”Pe postul meu de pivot, pot spune că mă ajută destul de mult fizicul, iar pe lângă asta mai este și dorința mea de a progresa și evolua cât mai mult la fiecare antrenament.”

Cu un fizic impozant, Andreea joacă la fel de bine și ca inter stânga, dar și inter dreapta.

”Înălțimea mă ajută destul de mult la linia de 9 metri, dar fără o gândire și o forță bună, asta nu ar avea nici o valoare. De la zi la zi, eu încerc să îmi perfecționez jocul, să elimin greșelile care încă există, tratez fiecare antrenament și meci cu seriozitate și fac tot posibilul să-mi pot ajuta echipa cât mai mult” subliniază golghetera Măgurii.

”Vom ajunge unde ne-am propus”

Alexandra Dina își propune să joace alături de sora sa mai mică pe viitor și în Liga Națională. ”Întotdeauna mi-am dorit să joc în Liga Națională. Este greu, întâlnim echipe cu jucătoare bune, unele mai experimentate decât altele, dar cu multă muncă și dorință o să ajungem acolo unde ne-am propus. Îmi doresc să ajung să joc la un nivel cât mai înalt, în fiecare zi dau tot ce pot la antrenamente și cu ajutorul antrenorului Alexandru Weber, o să ajung unde mi-am propus” spune pivotul echipei cisnădiene.

Andreea este convinsă că va crește pe viitor în evoluții și îi invită pe fanii Măgurii să fie alături de echipă la jocurile de pe teren propriu. ”Pot spune că îmi doresc foarte mult să ajungem acolo, este un drum lung și greu, dar luăm totul pas cu pas și ne focusăm pe fiecare meci în parte. Pe viitor îmi doresc sa evoluez din ce în ce mai mult, să-mi perfecționez jocul și cu ajutorul antrenorului Alexandru Weber o să reușesc. Mulțumim de asemenea și cetățenilor din orașul Cisnădie care vin la sală pentru a ne susține la fiecare meci, este un sentiment minunat să vedem sala cât mai plină și să ne bucurăm de fiecare victorie alături de ei” a mai adăugat cea mai mică dintre surorile Dina.

Măgura Cisnădie este pe locul 3 în Seria C din Divizia A, cu 11 puncte din 8 meciuri. Pentru Măgura, ultimul joc oficial din acest an este programat pe 18 decembrie, la Reșița, cu CSU.