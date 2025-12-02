exclusiv - lista cu antrenorii ”în cărți” să preia fc hermannstadt: cu 3 din cei 6 s-a discutat, iar mutu a confirmat!

Conducătorii lui FC Hermannstadt caută un înlocuitor lui Marius Măldărășanu, tatonează la această oră șase piste și s-au pornit deja primele discuții.

După ce au decis să îl schimbe pe Marius Măldărășanu, conducătorii clubului sibian acționează pentru a ajunge la un acord de reziliere cu tehnicianul, dar și pentru a aduce un antrenor capabil să redreseze situația.

Surse apropiate clubului au dezvăluit care este situația în acest moment la FC Hermannstadt, una total diferită față de cea prezentată de presa centrală.

Astfel, primii antrenori contactați de conducerea clubului de pe malul Cibinului au fost Adrian Mutu și Daniel Oprița.

Mutu: ”Sibiul este interesant”

”Briliantul” Mutu este liber de contract și a confirmat public discuțiile cu sibienii marți, la lansarea filmului documentar ”Il Fenomeno – povestea unui superstar”, unde sunt ilustrate o parte din momentele carierei sale.

”Au sunat de la Hermannstadt, da. Este interesant, mai ales că acolo este un prieten cu care am lucrat, vedem ce va fi. Acum sunt liber de contract, este premiera filmului”, a spus Mutu. Președintele clubului sibian, Daniel Niculae este bun prieten cu Adi Mutu, cei doi colaborând și la Rapid. Mutu a fost dorit și anul trecut, când sibienii erau în criză, însă a rămas Măldărășanu.

Un alt tehnician dorit la Sibiu este Daniel Oprița, care are însă dezavantajul de a fi sub contract cu Steaua București, echipă care activează în Liga 2. Sibienii așteaptă însă un răspuns de la Oprița, dacă acesta este tentat să facă pasul la Superliga, mai ales că Steaua nu are în continuare drept de promovare.

Antrenorul care a impresionat la Corvinul, Florin Maxim este și el pe lista scurtă a Sibiului. Au mai fost discuții între cele două părți și în trecut. La fel ca și atunci, Maxim nu dorește să plece de la Corvinul, cu care este aproape de a promova în Superliga, astfel că pista este una închisă.

Foto: Catalin Craciun

Sunt tatonări și cu fostul internațional Dorinel Munteanu, un alt antrenor liber de contract. ”Neamțul” a îngropat sezonul trecut pe Sepsi Sf. Gheorghe, astfel că nu pare o soluție pentru redresarea echipei. Cum Dorinel Munteanu s-au autopropus, rămâne pe lista lărgită a sibienilor.

Un alt nume interesant pentru FC Hermannstadt este Ioan Ovidiu Sabău, (57 ani) tehnician care s-a despărțit recent de U Cluj. Este liber de contract și discuțiile ar putea fi pornite miercuri, dacă nu se ajunge la un acord cu Oprița sau Mutu.

Un nume speculat de presa centrală, Liviu Ciubotariu este și el liber de contract, însă nu este pe placul conducerii. Deși este pe o listă lărgită, șansele ca el să fie ofertat sunt minime. La fel este situația cu ibericul Ruben Albes (40 ani), cel care a antrenat la Sibiu cu câțiva ani în urmă și care nic măcar nu este pe lista lărgită.

Sibienii trebuie să găsească rapid o soluție, pentru a avea antrenor după meciul de la Botoșani, din Cupă, unde echipa va fi condusă de secundul Vali Negru.

Meciul de Cupă, FC Botoșani – Hermannstadt se va disputa miercuri, 3 decembrie, la orele 17:00. Cum situația din Superliga este una critică, sibienii au trecut în planul secund Cupa.